Kilis'te Suriyeli anne- kızı öldüren akraba tutuklandı (2)

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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CENAZELERİ TOPRAĞA VERİLDİ

Kilis'te, akrabaları olan Şerif Hac Süleyman tarafından bıçaklanarak öldürülen, Suriye uyruklu Nura Hac Süleyman ile kızı Riham El Muhammed'in cenazeleri, yakınları tarafından teslim alınarak götürüldüğü Kilis Asri Mezarlığ'ında gözyaşlarıyla toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2022-08-23 17:13:03



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