Kilis'te Suriyeli anne- kızı öldüren akraba tutuklandı (2)

CENAZELERİ TOPRAĞA VERİLDİ
Kilis'te, akrabaları olan Şerif Hac Süleyman tarafından bıçaklanarak öldürülen, Suriye uyruklu Nura Hac Süleyman ile kızı Riham El Muhammed'in cenazeleri, yakınları tarafından teslim alınarak götürüldüğü Kilis Asri Mezarlığ'ında gözyaşlarıyla toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2022-08-23 17:13:03
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