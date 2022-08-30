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Kilis'te husumetli iki aile arasında tüfek ve bıçaklı kavga: 10 yaralı

DHA

Kilis'te husumetli iki aile arasında tüfek ve bıçaklı kavga: 10 yaralı


Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)KİLİS´te, aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan pompalı tüfek ve bıçakların kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı.
Kavga, gece saatlerinde Helvacıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan akraba iki alie fertleri sokakta karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede pompalı tüfek ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Mahalle sakinlerinin ihbarı ile gelen ekiplerin müdahalesi ile sonlandırılan kavgada 9 kişi tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi, 1 kişi de bıçakla aldığı darbelerle yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri ailelerin ikamet ettiği Helvacıoğlu Mahallesinde yeni bir olay yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldı. Kavgaya karışanların belirlenmesi için çalışma başlatan polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2022-08-30 01:18:14

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