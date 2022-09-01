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Kuyuya düşen yavru kediyi kurtarıp, kalp masajıyla hayata döndürdü

DHA

Kuyuya düşen yavru kediyi kurtarıp, kalp masajıyla hayata döndürdü


Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS,(DHA)KİLİS'te, su kuyusuna düşen yavru kedi, itfaiye eri tarafından çıkarıldıktan sonra kalp masajı ile yaşama tutunması sağlandı.
Olay, sabah saatlerinde Arslan Mahallesi'nde bulunan tarihi havuzlu ev içerisinde meydana geldi. Kuyudan gelen sesleri duyanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, su kuyusuna düşen yavru kediyi kurtardı. Kedinin tepki vermemesi üzerine itfaiye ekibindeki bir personel, hayvana uzun süre kalp masajı yaptı.
Kalp masajı ile hayata döndürülen yavru kedi, veteriner tarafından yapılan sağlık kontrolünün ardından korumaya alındı. (DHA) 
DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2022-09-01 16:29:26

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