Akdeniz Off- Road Kupası 2´nci Ayağı Kilis´te başladı(2)

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ÖDÜLLER VERİLDİ

Yarışmada, Genel Klasmanda İrşad Biçer-Fettah Yiğit, Sınıf 1'de Mehmet Baki Arpasatan-Alaaddin Yorulmaz, Sınıf 2'de Haceli Şam-Ebubekir Uysal, Sınıf 3'te İrşad Biçer-Fettah Yiğit ve Sınıf 4'te Aykut Esmek-Merve Esmek birinci sırayı aldı.

Etkinliğe, AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Musabeyli Kaymakamı Hamza Özbilgi, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ve vatandaşlar katıldı.

DHA-Spor Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2022-09-04 19:06:11



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