Kilis´te zincirleme kaza: 1'i polis, 4´ü jandarma, 8 yaralı 

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te zırhlı araç ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, aralarında 4 jandarma ve 1 polis memurunun da bulunduğu 8 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde KilisHatay kara yolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. İhsan A. yönetimindeki 79 EB 174 plakalı otomobil, menfez kontrolü yapan personeli taşıyan polis memuru M.A.A. idaresindeki 79 A 3884 plakalı zırhlı araca çarptı. Savrulan otomobile, arkadan gelen ve içerisinde jandarma personelinin bulunduğu Ö.K. kontrolündeki 80 EN 635 plakalı otomobil çarptı. Kazada, İlhan E. ile yanındaki 2 kişi, zırhlı aracın sürücüsü polis memuru M.M.A. ve 4 jandarma personeli yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2022-09-07 11:33:35
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