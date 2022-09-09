Kilis'te uyuşturucu operasyonuna 8 tutuklama

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı eş zamanlı baskınlarda 160 gram metamfetamin, 79 gram esrar, 867 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2022-09-09 10:42:08



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