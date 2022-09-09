Kilis'te terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı

Reşit ÇELEBİOĞLU, (DHA)KİLİS'te, jandarmanın düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirtilen kişi yakalanıp, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösteren bir kişinin kentte yaşadığı bilgisine ulaştı. Ekipler, kent merkezinde takibe aldığı şüpheliyi, düzenlenen operasyonla yakalayıp, gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2022-09-09 16:22:33
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