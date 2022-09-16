Kilis'te tüfekli saldırı: 3 yaralı



Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, İ.A., aralarında husumet olduğu belirtilen H.Y.'ye tüfekle ateş etti. H.Y. ile olay yerinden geçen 2 kişi yaralandı.

Tüfekle yapılan saldırı akşam saatlerinde Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişinin kullandığı motosiklet ile giden İ.A. husumetli olduğu H.Y.´ye ateş açtı. İ.A.'nın tüfeğinden çıkan saçmalar H.Y. ile bu sırada olay yerinden geçen A.B. ve M.Ö.'ye isabet etti. Yaralanan 3 kişi ihbarla gelen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan İ.A. ise kısa süre sonra suç aleti av tüfeği ile birlikte polis ekiplerince yakalandı. Polis, İ.A.'yı gözaltına alırken, motosikleti kullanan ve ismi öğrenilemeyen kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2022-09-16 19:54:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.