Kilis´te yakalanan DEAŞ'lı terörist tutuklandı

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Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)- KİLİS'te, jandarma ekiplerince yürütülen operasyonda yakalanan 1 DEAŞ terör örgütü üyesi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önce Suriye'de terör örgütü DEAŞ içinde sözde yönetici kadrosunda faaliyet gösterdiği belirlenen ve ismi açıklanmayan teröristin, bir süre önce yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelerek, Kilis'e yerleştiğini belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, teröristin bulunduğu adrese operasyon düzenledi. Gözaltına alınan DEAŞ'lı terörist, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede 'silahlı terör örgütü üyesi olmak'tan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2022-09-28 16:07:24



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