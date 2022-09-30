Kilis'te otomobilin çarptığı atık toplayıcısı öldü

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, otomobilin çarptığı atık toplayıcısı Suriye uyruklu Ahmet Binni (41), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde Nedim Ökmen Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan S. yönetimindeki 79 AAR 205 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, caddede atık kağıt ve plastik toplayan Suriye uyruklu Ahmet Binni´ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Binni, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Ahmet Binni'nin cenazesi morga konulurken, polis otomobil sürücüsü Hasan S.´yi gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2022-09-30 09:39:04



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