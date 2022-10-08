Kilis´teki terör operasyonunda 2 tutuklama

Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)KİLİS'te, jandarmanın düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olan 3 kişi ile PKK/KCK propagandası yapan 1 kişi gözaltına alındı. DEAŞ adına faaliyet gösterdiği belirlenen 2 kişi, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren 3 kişinin kentte yaşadığı bilgisine ulaştı. Ekipler, kent merkezinde takibe aldıkları şüphelileri düzenlenen operasyonla yakalayıp, gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2´si, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1´i de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Terör örgütü PKK/KCK propagandası şüphelisi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2022-10-08 11:10:03
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