Hemşire eşini öldüren polise müebbet hapis



Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)-KİLİS'te hemşire eşi Fatma Solak'ı (41) tabanca ile öldüren, yanındaki arkadaşı Sinem Ç.'yi de yaralayan polis memuru Hasan Solak'a (44), 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan müebbet, 'silahla yaralama' suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hasan Solak, 22 Mart'ta Kilis Devlet Hastanesi bahçesinde hemşire eşi Fatma Solak ve hemşire arkadaşı Sinem Ç. ile karşılaştı. 3 çocuk sahibi çift arasında çıkan tartışmada Hasan Solak, tabancasını çıkararak eşi ve yanındaki arkadaşına ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği 2 hemşireden Fatma Solak hayatını kaybetti, Sinem Ç. ise yaralandı.

Olaydan sonra tutuklanan Hasan Solak hakkında; 'eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'silahla yaralama' suçundan ise 2 yıldan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kilis Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasına sanık Solak, Fatma Solak'ın yakınları ile avukatlar katıldı.

Hasan Solak, pişman olduğu yönündeki eski savunmalarını tekrarladı. Mütalaasını veren savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti; Hasan Solak'a 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan müebbet, 'silahla yaralama' suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2022-10-18 17:53:44



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