Kilis´te yakalan PKK/YPG'li terörist tutuklandı

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenerek yakalanan Suriye uyruklu PKK/YPG'li terörist tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen Suriye uyruklu ismi açıklanmayan PKK/YPG'li teröristin Antalya'ya gitmek istediği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, teröristi bulunduğu adrese düzenlediği operasyonla yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2022-10-21 14:27:56



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