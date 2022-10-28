Kilis´te uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama



Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A.ve F.Ş.´nin uyuşturucu ticareti yaptığını saptadı. Fiziki ve teknik takibe alınan şüphelilerin adreslerine düzenlenen baskınlarda; 5 kilo 608 gram metamfetamin, 2 kilo 500 gram esrar, 236 kilo captagon tozu, 215 litre kimyasal madde, 44 bin 574 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca ve 483 tabanca mermisi, 1 uzun namlulu tüfek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 60 euro, 2 bin 600 dolar ve 5 bin 475 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede; 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma' suçundan tutuklandı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, uyuşturucu ile mücadelelerinin kesintisiz devam edeceğini, uyuşturucuya yönelik operasyonların sürdüğünü belirterek, "Yapılan çalışmaların sonuçlarını alıyoruz. Son olarak yapılan operasyonlarla ilgili olarak 2 kişi yakalanarak, sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanmıştır" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2022-10-28 11:59:40



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