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"Kilis keçisi" ıslah edildi, hayvan sayısı katlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Kilis keçisi"nin ıslahı amacıyla yürütülen "Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islah Projesi" ve "Gen Kaynaklarını Koruma Projesi" sayesinde kentteki yerli ırk keçi sayısı 7 yılda 50 binden 115 bine çıktı.

AA

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Kilis keçisi"nin ıslahı amacıyla yürütülen "Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islah Projesi" ve "Gen Kaynaklarını Koruma Projesi" sayesinde kentteki yerli ırk keçi sayısı 7 yılda 50 binden 115 bine çıktı.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından Kilis keçisinin et ve süt veriminin artırılması, nitelikli damızlık ihtiyacının karşılanması, yetiştiricilerin gelirlerinin yükseltilerek ülke ekonomisine artı değer sağlanması amacıyla 2013'te "Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islah Projesi" ve "Gen Kaynaklarını Koruma Projesi" başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında Kilis keçisi ıslah edilip verimleri artırılarak bölge çiftçisinin hizmetine sunulmaya başlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kilis Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ortaklığıyla yürütülen çalışmayla Kilis keçisi sayısı 50 binden 115 bine çıktı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, AA muhabirine, Kilis keçisinin ilin ismiyle özdeşleşmiş bir tür olduğunu söyledi.

Bu ırkın her türlü iklim koşuluna uyum sağladığını, özellikle Kilis ve çevresinde daha verimli olduğunu anlatan Kökçüoğlu, bu türün çok da doğurgan olduğunu belirtti.

Kilis keçisinin erkeklerinin 60-90, dişilerinin ise 45-50 kilogram ağırlığa ulaştığını ifade eden Kökçüoğlu, "Kilis keçisi, meme yapısı gelişmiş bir tür. Bu yüzden yıllık ortalama 300-350 kilogram süt verimine sahip. Süt verim sayısı da yıllık ortalama 250-300 gün civarında. İkiz yavru verimi de yüzde 40 civarındadır. Hayvanda bir sağlık problemi yoksa her yıl yüzde 100 yavru alabiliyoruz. Bu kadar iyi bir çeşidi de korumak istiyoruz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında Kilis keçisinin koruma altına alındığını dile getiren Kökçüoğlu, şöyle konuştu:

"Bakanlığımız ve üniversitelerden hocalarımızla birlikte bu sürüleri takip ediyoruz. Kilis keçisinin sadece Kilis ile sınırlı kalmayıp üretimini artırarak, bu kadar kaliteli bir ırkı koruyarak ülkemizdeki diğer bölgelere de taşıyıp oralarda da yüksek verimli keçi yetiştiriciliğini amaçlıyoruz."

Kökçüoğlu, proje kapsamında Kilis keçisinde verimin arttığını ifade ederek, "Irkının özelliklerini gösteren hayvanları bir araya getirdik. Bu sürülerin hem döl verimi hem de süt verimi ciddi anlamda artmış oldu. İlimizde yetiştirilen Kilis keçisi sayısı 115 bin civarında. Zamanla Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep illerinde talep olduğu için buralara da gönderdik. Proje başlamadan önce kentte yaklaşık 50 bin Kilis keçisi bulunuyordu." dedi.

Kökçüoğlu, proje kapsamında üreticilere Bakanlık tarafından 2020'de 1 milyon lira destek sağlandığını kaydetti.

- Üreticiler de memnun

Üretici İbrahim Halil Töremişoğlu da Kilis keçisinin diğer ırklara göre daha verimli olduğunu ve verilen desteklerle sürüsünü büyüttüğünü ifade etti.

Töremişoğlu, çocukluğundan beri çobanlık yaptığını belirterek, "Toplamda 350 hayvanımız var. 2015 yılından beri proje kapsamında destek alıyoruz. Geçimimizi buradan sağlıyoruz. Keçi başı yıllık 100 lira alıyoruz." dedi.

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