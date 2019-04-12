Kilis'te 1 milyon 500 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, sınır hattında önlem alıp, araştırma başlattı. Ekiplerin çalışması sırasında Suriye sınırındaki Çerçili köyünde boş arazide çuvallar olduğu görüldü.



Bunun üzerine araziye giden ekiplerin bulduğu 5 çuval içerisinde yapılan aramada 257 kilo ağırlığında 1,5 milyon uyuşturucu hap bulundu.



Uyuşturucu haplara el koyan ekipler, çuvalları sınır hattına bırakan kişi veya kişilerin belirlenerek yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.