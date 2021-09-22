Kilis'te 2. doz aşılamada mavi kategoriye ulaşmak için çalışmalar sürüyor

AA

Cumhuriyet Meydanı'nda aşı çadırını ziyaret eden İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Murat Şekeroğlu, gazetecilere, Kilis'te yoğun bir aşılama çalışmasının devam ettiğini söyledi.

Şekeroğlu, kentte 2. doz aşıda yüzde 75'in üzerine çıkmayı hedeflediklerini belirterek, "Bakanlığımızın yeni açıklanan aşı sayılarına göre Kilis 2. doz aşıda yüzde 60 civarlarında. Bu oranı yüzde 75 ve üzerine çıkarmak istiyoruz. Onun için de yoğun çalışma sürdürüyoruz." dedi.

Kovid-19 servislerinde yatan çoğu hastanın aşısını yaptırmadığına dikkati çeken Şekeroğlu, "Hastanemizde yatanların yüzde 90'ı aşısızlardan oluşuyor. Geriye kalan yüzde 10 ise aşılarını tamamlamayanlardan oluşuyor. Aşılarını tamamlayanların şu anda hastane yatışları söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

İkinci doz aşı uygulanan Hüseyin Gazel, öğrenci servisi taşımacılığını yaptığını, hem kendi hem de toplum sağlığı için aşısını olduğunu belirtti.

Aşının herhangi bir yan etkisini görmediğine dikkati çeken Gazel, vatandaşların aşılarını yaptırmasını istedi.