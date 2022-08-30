Balgam neden olur, nasıl geçer?

Kilis'te iki ailenin silahlı bıçaklı kavgası: 10 yaralı 0:00 / 0:00

AA

Kilis'te akraba iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı. Helvacıoğlu Mahallesi'nde akraba iki aile fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada 1 kişi bıçakla, 9 kişi ise pompalı tüfekle yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, soruşturma başlattı. AA'nın haberine göre; yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.