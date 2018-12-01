Kaza, gece saatlerinde İslahiye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Develi (55) yönetimindeki otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobillerin sürücüleriyle, Songül Develi (19),Şeyma Develi (21) ile Özgen Develi (21) yaralandı. DHA'nın haberine göre; kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yardımıyla otomobillerden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahaleleri yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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