Kilis’te akşam üzere aniden bastıran sağanak yağmur nedeniyle yollar göle dönerken, Kilis merkeze bağlı Çalkaya (Pertikli) köyünde ise dağdan gelen sel suları bazı evleri bastı. Köye İl Özel İdaresinden kepçe ve greyderler ile iş makineleri gönderildi. Dağdan gelen suyun yolu değiştirilirken, su sabah evlerdeki sel suları vidanjör yardımı ile tahliye edildi.

İHA'nın haberine göre, tedbir amaçlı olarak köye UMKE ekipleri hazır bekletildi. Çalkaya köyündeki sel nedeniyle tarım arazilerinde ve evlerde maddi hasar meydana geldi.

Kilis Valisi Recep Soytürk'te Çalkaya köyüne gederek, incelemelerde bulundu. Vatandaşlar ile sohbet eden Vali Soytürk, vatandaşların zararlarının tespit edilmesi için yetkililere talimat verdi. Kepçe ve greyderler ile iş makineleri köyde çalışmalarının tamamladıktan sonra Kilis’e döndüler. Kilis kent merkezindeki sağanak yağmurun birkaç gün daha etkili olacağı öğrenildi.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa ile kentin ilçeleri Akçakale, Harran ve Ceylanpınar ilçelerinde sis ile yağmur etkili oluyor. Görüş mesafesinin yer yer 40 metreye kadar düştüğü ilçelerde araçlar zorlukla ilerliyor.

Yağış nedeniyle Şanlıurfa kent merkezi ile ilçe merkezlerindeki bazı caddelerde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için sürücüleri uyarıyor.

Hava sıcaklığın 10 derece ölçüldüğü kentte, yağışın etkisini yarına kadar sürdürmesi bekleniyor.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta yağış dolayısıyla cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Trafikteki aksamalara karşı trafik ekipleri ana arter ve kavşaklarda önlem aldı.

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