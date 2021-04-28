Kilis'te su kuyusuna düşen 2 kedi yavrusu kurtarıldı

AA

Ketenciler Mahallesi Çirazoğlu Sokak'ta bir evin havalandırma boşluğunda bulunan su kuyusuna 2 kedi yavrusunun düştüğünü fark eden Filistinli aile, durumu AFAD ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen ekipler, kedileri kurtarmak için çalışma başlattı.

Yaklaşık 20 metre derinliğindeki kuyuya halat ve merdiven yardımıyla inen bir AFAD görevlisi, kedileri çıkardı.

Kurtarılan yavrular, annelerinin yanına bırakıldı.

Kedileri kuyudan çıkaran AFAD personeli Ömer Köse, gazetecilere, "Yavru kediler yaklaşık 20 metre derinliğindeki kuyudaki suya düşmüşler, kenarda boş bir yer vardı oraya çıkmışlar. Kaçacak yer bulamamışlar. Biz onları yukarı çıkardık. Can kurtardığımız için çok mutlu olduk." dedi.

Filistinli aile, hayvanları kurtaran ekiplere teşekkür etti.