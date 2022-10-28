Kilis'te terör operasyonu: 3 tutuklama 0:00 / 0:00

AA

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Türkiye'de silahlı terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu 2 şüpheli ile silahlı terör örgütü PKK/PYD/YPG adına faaliyet gösteren Suriye uyruklu 2 şüpheliye yönelik 13-27 Ekim tarihleri arasında yapılan operasyonlarda yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartı ile serbest bırakıldı.