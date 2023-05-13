KİLİS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Kilis dahil olmak üzere 81 ilin milletvekili kesin aday listeleri paylaşıldı. Herhangi bir karışıklık olmaması adına, aşağıdaki linkten Kilis ve diğer tüm illerin milletvekili adaylarını öğrenebilirsiniz.

KİLİS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ