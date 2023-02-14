Kilis Vakfı da seferberlik ilan etti

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Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin etkilediği illerden Kilis'te de yaralar sarılmaya çalışılıyor. Kilis Vakfı, depremin daha çok hasar verdiği kentler için yardım seferberliğini sürdürürken vakfın bölgeye ulaştırdığı yardımların 10 milyon lirayı geçtiği bildirildi.

Depremden birkaç saat sonra çorba, bebek bezi ve bebek maması dağıtarak ilk etapta acil ihtiyaçlara yönelen Kilis Vakfı aynı gün bölgeye hazırladığı yardım tırlarını sevk ederek barınma ve yiyecek sıkıntısına çare olmaya çalıştı.

Kilis Vakfı Başkanı Yaşar Aktürk'ün Kilis'ten daha kötü durumda olan şehirlere de yardım edilmesi çağrısına uyan gönüllülerin işbirliği ile yardımlar Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep ve ilçelerine ulaştırıldı.

"ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

Vakıf Başkanı Aktürk yaptığı açıklamada, "Bölgeye gönderdiğimiz yardım tırlarını polisimiz bizimle birlikte indiriyor, askerimiz bizimle birlikte dağ köylerine ulaştırıyor, Kilisli hemşerilerimiz araçları ile dört bir yana yardımlarımızı ulaştırdı. Devlet ve millet el ele şuuruyla bu zor günlerin üstesinden geleceğiz. Yardımlarımızı bizzat kızım ve başkan yardımcımız Aslı Aktürk Pehlivanlar hazırlayarak bölgeye sevk etmeye devam ediyor. Tüm yönetim kurulumuz gece gündüz ne yapabiliriz diye çalışıyor. Allah bu millete bir daha böyle felaket göstermesin" dedi.