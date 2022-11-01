Anadolu'dan İstanbul'a okumaya gelen üniversite öğrencilerinin en büyük derdi başlarını sokabilecekleri bir yurt bulmak. 80 yaşındaki Kilis Vakfı Başkanı Yaşar Aktürk, o imkanı öğrencilere tanımak için harekete geçti. Daha önce Fatih Pazartekke'de bir yurt alıp ücretsiz olarak öğrencilerin hizmetine sunan hayırsever iş insanı bu kez Avcılar'da yeni bir yurt satın aldı, tadilatını yaptırdı. Kendisinin ve kaybettiği eşi Alev Aktürk'ün adını taşıyacak yurdu, öğrencilerin ücretsiz barınması için Kilis Vakfı'na bağışladı.

100 ÖĞRENCİ KAPASİTELİ YURTTA BARINMA VE YEMEK ÜCRETSİZ

Alev-Yaşar Aktürk Kilis Vakfı Öğrenci Yurdu'nda 100 üniversite öğrencisi ücret ödemeden barınacak. Öğrencilerin yemek masraflarının da Vakıf tarafından karşılanacağını ifade eden Yaşar Aktürk konuşmasında "Ben yetimdim, öksüzdüm, 9 yaşında babam vefat etti, iki kardeşim vardı onları ben okuttum. İstanbul'da yurt sıkıntısından daha büyük sorun yok. Bugün bir talebe gelip bu yurda yerleştiği zaman ailesinin içi rahat ediyor çünkü biliyorlar ki çocukları emin ellerde. Öğrencilerin her masrafı bize ait, yemesi içmesi bize ait." dedi.

"ALEV-YAŞAR AKTÜRK KİLİS VAKFI ÖĞRENCİ YURDU" AÇILDI

Yurt açılışının kendisi için ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan Yaşar Aktürk'ün kızı Aslı Aktürk Pehlivanlar konuşmasında "Rahmetli annemi kaybedeli 8 buçuk ay oluyor. Onun bugün ışığını, güneşini yaşatıyoruz. Babama bu konuda evlat olarak minnettarım. Burada geleceğe ışık tutacak gençler yetiştiriyoruz. Hepsiyle konuşuyorum, hepsi pırıl pırıl öğrenciler. Babamın buna vesile olması ve benim de çorbada tuzum olması çok gurur verici, elimizden geldiği kadar bu yolda olacağız."

YURTTA BARINMAK İÇİN TEK KRİTER: DERSLERDE BAŞARILI OLMAK

30 yıldır Kilis Vakfı Başkanlığı görevini sürdüren Yaşar Aktürk'ün, yurtta ücretsiz kalacak öğrencilerden tek beklentisi derslerinde başarılı olmaları. Öğrencilerden başka hiçbir masrafın talep edilmeyeceğine dikkat çeken Kilis Vakfı Yurt Müdürü Adem Canözer " Yurdumuzda siyaset yok, politika yok, cemaat yok, tarikat yok, bayrağımız Türk bayrağı, partimiz devletimiz ve yüce Atatürk'ümüz" açıklamasını yaptı.

İSTANBUL'DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ YURT

Yurt hakkında konuşan Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği üçüncü sınıf öğrencisi Cihat Furkan Çakır "Türkiye'nin her ilinde üniversiteler ve vakıflar olmasına rağmen, yurdunda barınan öğrencilerden ücret talep etmeyen, sadece başarı bekleyen başka bir kurum yok" dedi. Yurtta kalan öğrencilerden Osman Safa Yedilioğlu da yurdun imkanlarını şöyle anlattı. "Yurtta klimamız var, televizyonumuz var, spor salonumuz var, kütüphanemiz var, kafeteryamız var, her öğrencinin kendine ait buzdolabı ve çalışma masası var."

Avcılar'daki yurt binasının açılışına; Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar, Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İbrahim Bozkurt, Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve Aktürk'ün yakınları ile çok sayıda davetli katıldı.

YAŞAR AKTÜRK: YAŞIM 80, SENEYE DE KIZ YURDU YAPACAĞIM

Hayırsever iş insanı Yaşar Aktürk, üniversite öğrencilerine Fatih'te ücretsiz barınma imkanı sağlayan yurt için "O yurdu yıkıp yeniden inşa edeceğiz. Bu sefer yerine kız yurdu yapacağız, onu da inşallah seneye açmayı planlıyoruz" dedi.