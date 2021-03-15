Kilis ve Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.Yapılan çalışmalar sonucunda Kilis ve Gaziantep'te belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.Şehit Polis Memuru Erkan Gökteke'nin adının verildiği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, hassas terazi, bir tabanca ve 9 tabanca fişeği ele geçirildi.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.G, S.G, M.B. ve S.E. tutuklandı.H.Y. ve M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.