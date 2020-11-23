Kilisli hayırsever Türk Kızılaya 1600 gıda kolisi bağışladı

AA

Türk Kızılay Kilis Ekip Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Kızılay, yardımsever bağışçılarının desteğiyle dünyanın farklı coğrafyalarında faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen hayırsever iş insanı Abdurrahman Sinanoğlu, Türk Kızılayın bu coğrafyada mazlumun umudu olduğunu, kendisinin de ihtiyaç sahiplerine bir nebze olsun yardım etmek amacıyla gıda kolisi bağışında bulunduğunu belirtti.

Sinanoğlu, gücü yettiğince yardımları ulaştırmaya devam edeceğini kaydetti.

Açıklamada, içerisinde un, bulgur, mercimek, makarna, yağ, tuz ve şeker gibi temel besinlerin yer aldığı kolilerin Kızılay ekiplerince ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağı ifade edildi.