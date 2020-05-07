DHA

Gaziantep´teki bir fabrikada çalışan adı açıklanmayan işçiye yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine yapılan çalışma ile işçinin, son olarak Kilis´teki akrabaları ile temas kurduğu saptandı. Durum Kilis Valiliği'ne bildirildi. Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla da akrabaların yaşadığı Namık Ünler Paşa Mahallesi´ndeki Prof. Dr. Hikmet Celkan Sokak, karantinaya alındı.

Karar doğrultusunda polis ekipleri, sokağı giriş-çıkışa kapattı.

Mahalle Muhtarı Mehmet Yıldırım, sokağın tedbir amaçlı karantinaya alındığını belirterek, "Sokakta oturan kişilerden bazıları, Gaziantep´teki bir fabrikaya gidip geliyorlardı. Devletimiz bütün tedbirleri almış durumda. Bu sokakta herkes akraba olduğu için, birbirlerine gidip geldikleri için sokak karantinaya alındı. Sokakta yaklaşık 80 kişi yaşıyor" dedi.