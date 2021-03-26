Kilistra Antik Kenti beyaz örtüyle kaplandı

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Kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Kilistra Antik Kenti, 2 bin yıllık geçmişi, kayalara yapılmış oyma kilise ve şapelleri, sarnıç ve su kanallarıyla Orta Çağ'ın izlerini taşıyor.

Meram ilçesi Gökyurt Mahallesi sınırı içinde, Kapadokya'daki gibi lav yığılmalarıyla meydana gelen volkanik arazi üzerine kurulu Kilistra, tarihi ve coğrafi güzelliğinin yanı sıra kar yağışıyla da ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Ziyaretçiler, antik kentteki beyaz şöleni fotoğraflamak için Kilistra'ya geliyor.