Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kilit isim elti Hediye gözaltında! Çember daralıyor! - Güncel haberler

        Kilit isim elti Hediye gözaltında! Çember daralıyor!

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Narin Güran cinayetinin peşini bırakmıyor ve izini sürmeye devam ediyor. Şu ana kadar tutuklu sayısı 10 kişiye yükselirken, Narin'in annesi Yüksel'in eltisi Hediye'nin de gözaltına alınması dikkat çekti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2024 - 18:37 Güncelleme: 13.09.2024 - 18:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilit isim elti Hediye gözaltında!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme tüm Türkiye’nin yakından takip ettiği Narin Güran cinayetinin peşini bırakmıyor ve izini sürmeye devam ediyor.

        Şu ana kadar tutuklu sayısı 10 kişiye yükselirken, Narin’in annesi Yüksel’in eltisi Hediye’nin de gözaltına alınması dikkat çekti.

        Narin’in annesi Yüksel Güran, Narin’in kaybolduğu gün eltisi Hediye ile ne konuştu? Aralarında nasıl bir konuşma geçti? Elti Hediye bir şeyler saklıyor mu?

        BABA ARİF GÜRAN’IN AÇIKLAMASI İLK KEZ EKRANDA

        Cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın babası Arif Güran, bugün basın mensuplarına çok önemli açıklamalar yaptı.

        Arif Güran basın mensuplarından gelen “Salim Güran suçlu mu?” sorularına “Devlet her şeyi takip ediyor. Ben bir şey bilsem jandarmaya zaten söylerim. Sosyal medyada acımasız yorumlar yapılıyor.” cevabını verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #didem arslan yılmaz
        #narin güran
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Salim Güran yeniden adliyede! Savcıya ifade verecek
        Salim Güran yeniden adliyede! Savcıya ifade verecek
        Amca Salim, işçisini arayıp "Ramazan kız öldü mü" dedi mi?
        Amca Salim, işçisini arayıp "Ramazan kız öldü mü" dedi mi?
        Annesinin cesediyle aynı evde yaşadı
        Annesinin cesediyle aynı evde yaşadı
        13 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        13 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Galatasaray'da transfer gelişmesi
        Galatasaray'da transfer gelişmesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bir ülke daha İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olacak
        Bir ülke daha İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olacak
        Tekirdağ'da Sıla bebek dehşeti! 2 şüpheliden istismar itirafı!
        Tekirdağ'da Sıla bebek dehşeti! 2 şüpheliden istismar itirafı!
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Audi'nin Brüksel fabrikasında mutlu son
        Audi'nin Brüksel fabrikasında mutlu son
        Galatasaray'da istifa şoku!
        Galatasaray'da istifa şoku!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        'Beni neden seçmediniz?' göndermesi
        'Beni neden seçmediniz?' göndermesi
        Sabahların yeni favorisi olmaya aday: Matcha
        Sabahların yeni favorisi olmaya aday: Matcha
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Borsayı yedi bitirdiler
        Borsayı yedi bitirdiler
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?