Kilit isim elti Hediye gözaltında! Çember daralıyor!

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme tüm Türkiye’nin yakından takip ettiği Narin Güran cinayetinin peşini bırakmıyor ve izini sürmeye devam ediyor.

Şu ana kadar tutuklu sayısı 10 kişiye yükselirken, Narin’in annesi Yüksel’in eltisi Hediye’nin de gözaltına alınması dikkat çekti.

Narin’in annesi Yüksel Güran, Narin’in kaybolduğu gün eltisi Hediye ile ne konuştu? Aralarında nasıl bir konuşma geçti? Elti Hediye bir şeyler saklıyor mu?

BABA ARİF GÜRAN’IN AÇIKLAMASI İLK KEZ EKRANDA

Cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın babası Arif Güran, bugün basın mensuplarına çok önemli açıklamalar yaptı.