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Yoğun bakıma alınmıştı! Killa Hakan'ın sağlık durumunda yeni gelişme!

Haziran ayında yoğun bakıma alınan Killa Hakaın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu duyurulmuştu. Gerçek adı Hakan Durmuş olan ünlü rapçi Killa Hakan 'ın sağlık durumunda yeni gelişmeler yaşandı. İşte, Killa Hakan sağlık durumu...

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  • Killa Hakan'ın sağlık durumunda yeni gelişme! Yoğun bakıma alınmıştı! Ünlü rapçi Killa Hakan'ın sağlık durumu nasıl, yoğun bakımdan çıktı mı?

    Almanya'da yaşayan Killa Hakan adıyla bilinen 49 yaşındaki Hakan Durmuş, Haziran ayından beri yoğun bakımda tedavi görüyor. Geçtiğimiz günlerde ünlü  rapçi Ceza, Killi Hakan'ın durumunun kritik olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Son olarak Massaka'nın yaptığı paylaşımın ardından Killa Hakan'ın sağlık durumu gündeme geldi. İşte, ünlü rapçi Killa Hakan'ın sağlık durumu hakkında son gelişmeler...
  • Killa Hakan'ın sağlık durumunda yeni gelişme! Yoğun bakıma alınmıştı! Ünlü rapçi Killa Hakan'ın sağlık durumu nasıl, yoğun bakımdan çıktı mı?

    CEZA PAYLAŞMIŞTI "DURUMU KRİTİK"

    Ünlü rapçi Ceza da geçtiğimiz günlerde, "Arkadaşlar, değerli Killa Hakan ile ilgili haberleri ben de yanımdakilerden alıyorum. Maalesef yoğun bakımda, durumu çok kritik ve dualarımıza ihtiyacı var. Bir an önce güzel haber almak için bekliyoruz." açıklamasını yapmıştı.
  • Killa Hakan'ın sağlık durumunda yeni gelişme! Yoğun bakıma alınmıştı! Ünlü rapçi Killa Hakan'ın sağlık durumu nasıl, yoğun bakımdan çıktı mı?

    KİLLA HAKAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

    Ünlü rapçiden güzel haber geldi. Killa Hakan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği ve yoğun bakımdan çıktığı öğrenildi. Killa Hakan’ın hastane odasından fotoğrafını paylaşan Massaka, “Allah’a çok şükür. Her şey yolunda. Dualarımız kabul oldu.” dedi.
  • Killa Hakan'ın sağlık durumunda yeni gelişme! Yoğun bakıma alınmıştı! Ünlü rapçi Killa Hakan'ın sağlık durumu nasıl, yoğun bakımdan çıktı mı?

    KİLLA HAKAN KİMDİR?

    3 Mart 1973 doğumlu olan Hakan Durmuş ya da bilinen adıyla Killa Hakan'ın ailesi 1960 yıllarında işçi olarak Trabzon'dan Almanya'ya göç etmiştir.

    Babası Ali Rıza Durmuş güreşçidir. A Milli Takımı'nda çok başarılı olmuştur ve madalyaları vardır. Killa Hakan, Almanya Kreuzberg'de doğup, büyümüş ve eğitim görmüştür.

     

    Almanya'da Türkçe rap yapmıştır. Şarkılarında devamlı söylediği "36" sayısı; doğup ve büyüdüğü Kreuzberg City'nin posta kodu numarasıdır.

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