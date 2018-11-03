Kilmarnock - Aberdeen maçı ne zaman?

Kilmarnock ve Aberdeen, 04 Kasım 2018 Pazar günü İskoçya Premiership maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 15:15. Maç öncesi Kilmarnock 21 puanla 3. sırada, Aberdeen 15 puanla 8. sırada bulunuyor. Kilmarnock son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Aberdeen, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 489 kodlu maçı oynayanlar; Kilmarnock galibiyet oranı 2.40, beraberlik oranı 3.00, Aberdeen galibiyet oranı 2.20. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Kilmarnock önceki hafta Hearts mücadelesinde 1-0 kazandı.

Aberdeen ise Celtic maçında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Kilmarnock, 8 gol attı ve 4 gol yedi.

Aberdeen ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Aberdeen, 4 gol atarken 5 gol yedi.

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