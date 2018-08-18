Kilmarnock - Glasgow Rangers maçı heyecanı

İskoçya Lig Kupası 2.Tur heyecanı devam ediyor. Kilmarnock, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Glasgow Rangers takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 14:30. Ev sahibi Kilmarnock, son 5 maçında 6 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Glasgow Rangers son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 503 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kilmarnock kazanırsa 3.60, beraberlik çıkarsa 3.20, Glasgow Rangers sahadan galip ayrılırsa 1.65 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Kilmarnock önceki hafta Hamilton mücadelesinde 1-2 kazandı.

Glasgow Rangers ise Dundee maçında 4-0 kazandı.

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