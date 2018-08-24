Kilmarnock - Hearts maç önü

İskoçya Premiership maçında Kilmarnock ile Hearts, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. 4 puanlı Kilmarnock 4. sırada bulunuyor, Hearts 6 puana sahip ve 1. sırada. Kilmarnock son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Hearts, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 349 kodlu maçı oynayanlar; Kilmarnock galibiyet oranı 2.05, beraberlik oranı 2.90, Hearts galibiyet oranı 2.70. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Kilmarnock son hafta oynanan Hearts maçında 1-0 kazandı.

Hearts ise Kilmarnock karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Kilmarnock, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 0 gol yedi.

Hearts ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Hearts, 4 gol atarken 1 gol yedi.

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