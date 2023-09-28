Kilo vermek için günlük ne kadar protein tüketmelisiniz?

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Protein aynı zamanda kendinizi aç hissetmenizi sağlayan hormon olan ghrelini de azaltır. Bu da kendinizi tok hissetmek için daha az yiyeceğe ihtiyaç duymanıza yol açar.

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ÇOK FAZLA PROTEİNLE İLGİLİ BAZI SORUNLAR Obezite ve Metabolik Sendrom Dergisi'ndeki makaleye göre araştırmacılar, yüksek proteinli bir diyetin vücutta artan asit seviyeleri nedeniyle kemik kırıklarına ve osteoporoza yol açabileceğinden korkuyorlardı. Yüksek proteinli diyetler de böbreklerin strese girmesiyle ilgili korkulara neden oluyor.