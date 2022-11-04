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Yok böyle değişim! Cemal Can Canseven'in kilolu halini kimse tanıyamadı!

Survivor 2020 yılı şampiyonu Cemal Can Canseven, yıllar önceki haliyle gündeme geldi. Yarışma programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştıktan sonra 'İşte Bu Benim Masalım' dizisinde Aleyna Tilki ile birlikte rol alan ünlü Youtuber sosyal medya hesabından kilolu halini paylaştı. Canseven'in kilolu halini görenler gözlerine inanamadı.

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  • Kilolu halini kimse tanıyamadı! Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'i hiç böyle görmediniz!

    Survivor yarışma programıyla adını duyuran Cemal Can Canseven, 2020 yılında şampiyon olmuştu.
  • Kilolu halini kimse tanıyamadı! Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'i hiç böyle görmediniz!

    Survivor programı ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü youtuber, Aleyna Tilki ile birlikte "İşte Bu Benim Masalım" dizisinde rol aldı.
  • Kilolu halini kimse tanıyamadı! Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'i hiç böyle görmediniz!

    Ünlü youtuber Danla Bilic ile yakın arkadaş olan Canseven, İstanbul Yeditepe Üniversitesi'nde Reklam Tasarımı ve İletişim bölümdeki eğitimini dondurup DJ'lik yapmaya başladı.
  • Kilolu halini kimse tanıyamadı! Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'i hiç böyle görmediniz!

    Şimdilerde Youtube kanalında videolar paylaşan ünlü ismin Kahraman adında bir şarkısı da bulunuyor.
  • Kilolu halini kimse tanıyamadı! Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'i hiç böyle görmediniz!

    Sosyal medya hesabında 3.2 milyon takipçisi bulunan Canseven, paylaşımlarıyla takipçilerinden beğeni topluyor.
  • Kilolu halini kimse tanıyamadı! Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'i hiç böyle görmediniz!

    Küçüklük fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan ünlü ismin kilolu hali dikkat çekti.
  • Kilolu halini kimse tanıyamadı! Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'i hiç böyle görmediniz!

    Hayranları ünlü ismi tanımakta zorluk çeti.
  • Kilolu halini kimse tanıyamadı! Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'i hiç böyle görmediniz!

    İşte, Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven'in kilolu hali ve büyük beğeni toplayan sosyal medya paylaşımları...
  • Kilolu halini kimse tanıyamadı! Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'i hiç böyle görmediniz!
  • Kilolu halini kimse tanıyamadı! Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'i hiç böyle görmediniz!
  • Kilolu halini kimse tanıyamadı! Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'i hiç böyle görmediniz!
  • Kilolu halini kimse tanıyamadı! Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'i hiç böyle görmediniz!
  • Kilolu halini kimse tanıyamadı! Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'i hiç böyle görmediniz!
  • Kilolu halini kimse tanıyamadı! Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'i hiç böyle görmediniz!
  • Kilolu halini kimse tanıyamadı! Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'i hiç böyle görmediniz!
  • Kilolu halini kimse tanıyamadı! Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'i hiç böyle görmediniz!
  • Kilolu halini kimse tanıyamadı! Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'i hiç böyle görmediniz!
  • Kilolu halini kimse tanıyamadı! Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'i hiç böyle görmediniz!
  • Kilolu halini kimse tanıyamadı! Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'i hiç böyle görmediniz!
  • Kilolu halini kimse tanıyamadı! Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'i hiç böyle görmediniz!
  • Kilolu halini kimse tanıyamadı! Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'i hiç böyle görmediniz!
  • Kilolu halini kimse tanıyamadı! Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'i hiç böyle görmediniz!
  • Kilolu halini kimse tanıyamadı! Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'i hiç böyle görmediniz!
  • Kilolu halini kimse tanıyamadı! Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'i hiç böyle görmediniz!
  • Kilolu halini kimse tanıyamadı! Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'i hiç böyle görmediniz!
  • Kilolu halini kimse tanıyamadı! Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'i hiç böyle görmediniz!
  • Kilolu halini kimse tanıyamadı! Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'i hiç böyle görmediniz!
  • Kilolu halini kimse tanıyamadı! Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'i hiç böyle görmediniz!
  • Kilolu halini kimse tanıyamadı! Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'i hiç böyle görmediniz!
  • Kilolu halini kimse tanıyamadı! Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'i hiç böyle görmediniz!
  • Kilolu halini kimse tanıyamadı! Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'i hiç böyle görmediniz!
  • Kilolu halini kimse tanıyamadı! Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'i hiç böyle görmediniz!
  • Kilolu halini kimse tanıyamadı! Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'i hiç böyle görmediniz!
  • Kilolu halini kimse tanıyamadı! Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'i hiç böyle görmediniz!
  • Kilolu halini kimse tanıyamadı! Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'i hiç böyle görmediniz!
  • Kilolu halini kimse tanıyamadı! Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'i hiç böyle görmediniz!
  • Kilolu halini kimse tanıyamadı! Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'i hiç böyle görmediniz!
  • Kilolu halini kimse tanıyamadı! Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'i hiç böyle görmediniz!
  • Kilolu halini kimse tanıyamadı! Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'i hiç böyle görmediniz!
  • Kilolu halini kimse tanıyamadı! Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'i hiç böyle görmediniz!
  • Kilolu halini kimse tanıyamadı! Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'i hiç böyle görmediniz!
  • Kilolu halini kimse tanıyamadı! Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'i hiç böyle görmediniz!
  • Kilolu halini kimse tanıyamadı! Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'i hiç böyle görmediniz!
  • Kilolu halini kimse tanıyamadı! Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'i hiç böyle görmediniz!
  • Kilolu halini kimse tanıyamadı! Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'i hiç böyle görmediniz!
  • Kilolu halini kimse tanıyamadı! Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'i hiç böyle görmediniz!
  • Kilolu halini kimse tanıyamadı! Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'i hiç böyle görmediniz!

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