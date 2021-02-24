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HaberlerSağlıkKilosu yüzünden nefes alamaz hale gelince... - Haberler
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Kilolarından nefes alamaz duruma gelen kişi 102 kilogram verdi

Bilinçsiz beslenme nedeniyle 202 kilograma ulaşan ve nefes almakta güçlük çekmeye başlayan İzmirli pazarcı Bilal Kurt, tüp mide ameliyatı ve uyguladığı diyetle 102 kilogram vermeyi başardı

Kilosu yüzünden nefes alamaz hale gelince... - Haberler
Kahvaltıda 21 boyoz yiyordu! Nefes alamaz hale gelince...
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AA

İzmir Bornova'da yaşayan 2 çocuk babası 28 yaşındaki Bilal Kurt, yıllar içinde şekerli gıdalar ve abur cubura tutkusu nedeniyle kilosunu kontrol edemedi.

Kurt, 202 kilogram ağırlığı ve 62'ye ulaşan vücut kitle indeksi nedeniyle "süper obez" sınıfına girdi. Kiloları nedeniyle nefes alma, hareket etme ve uyuma konusunda güçlük çeken Kurt, hastaneye başvurdu. Tüp mide ameliyatının ardından 16 ayda 100 kilograma inen Kurt, hem fiziki hem psikolojik sağlığına yeniden kavuştu.

KAHVALTIDA 21 BOYOZ TÜKETİYORDU

Bilal Kurt, 16 ay öncesine kadar kahvaltıda 21 boyozu peynir, bal, reçelle yediğini, her akşam da torbalar dolusu abur cuburu tükettiğini söyledi.

Oturarak uyumak zorunda kaldığını, zaman zaman nefes alamadığı için buhar makinesi kullandığını anlatan Kurt, ailesinin de sürekli kilo vermesi için uyarıda bulunduğunu ifade etti.

Kilolarının, kendisini hayatının sonuna getireceğini anladığını kaydeden Kurt, "200 kilonun üstünde devam etseydim yaşayamazdım. Ameliyatın sebebi çocuklarım oldu. Bir gün çocuğum yere düştü, arkadaşım benden önce kalktı ve oğlumu düştüğü yerden kaldırdı. Ben oturduğum yerden kalkamadım. İşte o zaman dedim ki 'Ne rezil bir halim var.' Şimdi çocuklarla birlikte oynuyoruz, hopluyoruz, zıplıyoruz" dedi.

Her gün abur cubura verdiği parayı biriktirip kenara koyduğunu anlatan Bilal Kurt, psikolojik olarak da iyi hissettiğini, yaşama sevincini yeniden bulduğunu anlattı.

Kurt, kendisini görenlerin artık tanıyamadığını da dile getirerek, "Pazar yerine gidince eski müşterilerim, özellikle büyüklerimiz bana 'Bilal nerede?' diye soruyor" diye konuştu.

"EN HIZLI KİLO VEREN HASTALARIMIZDAN BİRİ OLDU"

Ameliyatı yapan Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Varlık Erol ise vücut kitle indeksi 50'nin üzerinde olan süper obezite hastalarının risk grubunda yer aldığını kaydetti.

Ameliyat sırasında ve sonrasında ek problemlerin çıkmaması için çok dikkatli hareket ettiklerini belirten Erol, Bilal Kurt'un çok iradeli bir hasta olmasının bu başarıda önemli etken olduğuna işaret etti.

Kurt'un ameliyatla birlikte kötü beslenme alışkanlığını bıraktığını, yürüyüş yaptığını ifade eden Erol, "En hızlı kilo veren hastalarımızdan biri oldu. Yaklaşık 6 ayda 80 kilo kaybetti, sonraki 20 kiloyu da yavaş yavaş verdi. Şimdi tüm hastalarıma örnek gösteriyorum" dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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