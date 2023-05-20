Eski hali ve yeni hali en çok karşılaştırılan isimlerden biri olan Ceylan, geçen yıllara rağmen güzelliğine güzellik katıyor. Sosyal medyayı ikiye bölen ünlü türkücüye bir kesim övgüler yağdırırken bir kesimde daha fazla estetik operasyon geçirmemesi yönünde eleştirilerde bulunuyor.