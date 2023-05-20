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Kim der ki 48 yaşında! Şarkıcı Ceylan yıllara meydan okuyor!

Sosyal medya hesabını aktif kullanan şarkıcı Ceylan, yayınladığı pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Şarkıcı Ceylan'ın yaptırdığı estetik operasyonlu son hali takipçileri tarafından övgü yağmuruna tutuluyor.

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  • Kim der ki 48 yaşında! Şarkıcı Ceylan yıllara meydan okuyor!

    Yaptırdığı estetik operasyonlar ile sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren başarılı şarkıcı Ceylan, sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. 
  • Kim der ki 48 yaşında! Şarkıcı Ceylan yıllara meydan okuyor!

    Instagram hesabında 508 bin takipçisi olan şarkıcı Ceylan, 48 yaşında olmasına rağmen, takipçileri tarafından "Yıllara meydan okuyor" yorumları alıyor. 
  • Kim der ki 48 yaşında! Şarkıcı Ceylan yıllara meydan okuyor!

    Eski hali ve yeni hali en çok karşılaştırılan isimlerden biri olan Ceylan, geçen yıllara rağmen güzelliğine güzellik katıyor. Sosyal medyayı ikiye bölen ünlü türkücüye bir kesim övgüler yağdırırken bir kesimde daha fazla estetik operasyon geçirmemesi yönünde eleştirilerde bulunuyor.
  • Kim der ki 48 yaşında! Şarkıcı Ceylan yıllara meydan okuyor!

    Bir kızı ve bir oğlu olan ünlü şarkıcı Ceylan, geçmiş zamanlarda İbrahim Tatlıses'in küs olduğu oğlu Ahmet Tatlı ile 2000 yılında nikah masasına oturmuş fakat ikili bu evliliği 2002 yılında sonlandırmıştı.
  • Kim der ki 48 yaşında! Şarkıcı Ceylan yıllara meydan okuyor!

    Ceylan'ın Erhan Bozkurt ile olan evliliğinden Melodi adını verdiği bir kızı, geçtiğimiz Aralık ayında Ozan Özgül ile nikah masasına oturmuştu.
  • Kim der ki 48 yaşında! Şarkıcı Ceylan yıllara meydan okuyor!

    İşte türkücü Ceylan'ın son hali...
  • Kim der ki 48 yaşında! Şarkıcı Ceylan yıllara meydan okuyor!
  • Kim der ki 48 yaşında! Şarkıcı Ceylan yıllara meydan okuyor!
  • Kim der ki 48 yaşında! Şarkıcı Ceylan yıllara meydan okuyor!
  • Kim der ki 48 yaşında! Şarkıcı Ceylan yıllara meydan okuyor!
  • Kim der ki 48 yaşında! Şarkıcı Ceylan yıllara meydan okuyor!
  • Kim der ki 48 yaşında! Şarkıcı Ceylan yıllara meydan okuyor!
  • Kim der ki 48 yaşında! Şarkıcı Ceylan yıllara meydan okuyor!
  • Kim der ki 48 yaşında! Şarkıcı Ceylan yıllara meydan okuyor!
  • Kim der ki 48 yaşında! Şarkıcı Ceylan yıllara meydan okuyor!
  • Kim der ki 48 yaşında! Şarkıcı Ceylan yıllara meydan okuyor!
  • Kim der ki 48 yaşında! Şarkıcı Ceylan yıllara meydan okuyor!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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