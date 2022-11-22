Şarkıcı ve sunucu olarak başarılı bir kariyer elde eden Songül Karlı, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Sevilen isim, sık sık çekildiği fotoğrafları sevenleri ile paylaşıyor. Songül Karlı'nın son paylaştığı pozlar ise magazin gündeminin konuşulan konuları arasında yer aldı.