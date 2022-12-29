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Kim der ki 50 yaşında! Modern Family'nin yıldız oyuncusu yıllara meydan okuyor!

Bir döneme damga vuran başarılı dizilerden Modern Family’de Gloria Pritchett karakterini canlandıran oyuncu Sofia Vergara, eşiyle gittiği tatilinden yayınladığı pozlarıyla gündem oldu. Sevilen oyuncunun bikinili gönderilerine binlerce beğeni geldi.

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  • Kim der ki 50 yaşında! Modern Family'nin yıldız oyuncusu yıllara meydan okuyor!

    Bir dönemin en çok izlenen ve hala izleyici olan dizilerden Modern Family’de, Gloria Pritchett karakterine hayat veren başarılı oyuncu Sofia Vergara, yıllara meydan okuyor. Sevilen ismin eşiyle çıktığı tatilde çekildiği fotoğraflar, sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
  • Kim der ki 50 yaşında! Modern Family'nin yıldız oyuncusu yıllara meydan okuyor!

    Sofia Vergara'nın düzgün fiziği ve güzelliği görenleri büyüledi. Yıldız oyuncunun gönderileri, görenlere "Yıllara meydan okuyor" dedirtti!
  • Kim der ki 50 yaşında! Modern Family'nin yıldız oyuncusu yıllara meydan okuyor!

    Güzel oyuncu hala genç görünmesinin sırrını; "Çok fazla sebze tüketiyorum. Yeşil çay içiyorum ve yaban mersini yiyorum. Geceleri de papatya çayıma bir kaşık toz kolajen ekliyorum. Bol miktarda da su içiyorum" diyerek açıklamıştı.
  • Kim der ki 50 yaşında! Modern Family'nin yıldız oyuncusu yıllara meydan okuyor!

    İşte dünyaca ünlü oyuncu Sofia Vergara'nın yayınladığı son pozlar...
  • Kim der ki 50 yaşında! Modern Family'nin yıldız oyuncusu yıllara meydan okuyor!

    Başarılı oyuncu Sofia Vergara, düzgün fiziğini yaptığı sporlara borçlu. Düzenli olarak spor yaptığını söyleyen Vergara, şu cümleleri kurmuştu: "Spora bayılmıyorum ama yapıyorum. Mesleğim için ve sağlıklı kalabilmek adına yapıyorum. Ağırlık kaldırmak gerçekten de vücudumda bir değişime yol açtı. Bu egzersiz beni sıkılaştırıyor. Pilates ve spinning yaptım ve başka birçok egzersiz de denedim" 
  • Kim der ki 50 yaşında! Modern Family'nin yıldız oyuncusu yıllara meydan okuyor!
  • Kim der ki 50 yaşında! Modern Family'nin yıldız oyuncusu yıllara meydan okuyor!
  • Kim der ki 50 yaşında! Modern Family'nin yıldız oyuncusu yıllara meydan okuyor!
  • Kim der ki 50 yaşında! Modern Family'nin yıldız oyuncusu yıllara meydan okuyor!
  • Kim der ki 50 yaşında! Modern Family'nin yıldız oyuncusu yıllara meydan okuyor!
  • Kim der ki 50 yaşında! Modern Family'nin yıldız oyuncusu yıllara meydan okuyor!

Haberi Hazırlayan : Melis Uygun
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