Başarılı oyuncu Sofia Vergara, düzgün fiziğini yaptığı sporlara borçlu. Düzenli olarak spor yaptığını söyleyen Vergara, şu cümleleri kurmuştu: "Spora bayılmıyorum ama yapıyorum. Mesleğim için ve sağlıklı kalabilmek adına yapıyorum. Ağırlık kaldırmak gerçekten de vücudumda bir değişime yol açtı. Bu egzersiz beni sıkılaştırıyor. Pilates ve spinning yaptım ve başka birçok egzersiz de denedim"