Kim der ki 50 yaşında! Songül Karlı'nın son pozuna beğeni yağdı!
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve gönderileriyle magazin gündeminde adından sık sık söz ettiren Songül Karlı, bu kez son pozuyla dikkatleri üzerine çekti. Uğur Arslan ile yaptığı programla hafızalara kazınan 50 yaşındaki ünlü türkücü ve sunucu, son halini sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu. İşte Songül Karlı'nın son pozları...
Uğur Arslan ile 7 yıl boyunca program yapan ve son olarak Gelinim Mutfakta programının sunucusu olarak izleyici karşısına çıkan Songül Karlı, sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor. Sık sık yeni çektiği pozlarını yayınlayan ünlü sunucu sevenlerinden binlerce beğeni ve yorum alıyor.
Daha önce 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren ünlü sunucu ve şarkıcı, yaptığı açıklamalar ve geçirdiği estetik operasyonlarla sık sık magazin gündeminde adından söz ettirmeyi başarıyor.
15 Eylül'de 50 yaşına girecek olan Songül Karlı, sosyal medya kullanıcıları tarafından zaman zaman şarkıcı Hadise ve Seda Sayan'a da benzetiliyor.
Son pozlarını "Yine mekana gelmişimdir" notuyla yayınlayan Songül Karlı'ya sevenlerinden 4000'nin üzerinde beğeni ve 120'nin üzerinde yorum geldi. Takipçileri sunucuya: "Kraliçe resmen", "Her hali güzel", "Sarışınlar prensesi" gibi iltifat dolu yorumla yaptı.
İşte Songül Karlı'nın son pozları...