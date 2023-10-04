Kim der ki 51 yaşında! Defne Samyeli kusursuz fiziğiyle göz kamaştırdı!
1991 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında üçüncü Türkiye güzeli seçilen Defne Samyeli, başarılı kariyerinin yanında güzelliğiyle de ön plana çıkan ünlüler arasında yer alıyor. Sevilen isim son olarak spor yaptığı andan karelerini sosyal medya hesabından yayınladı. Samyeli'nin kusursuz fiziğine övgü yağdı!
Ünlü oyuncu, sunucu ve şarkıcı olan Defne Samyeli kariyerinin yanında sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle de magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor.
Son olarak sosyal medya hesabından spor yaptığı anlara dair karelerini yayınlayan Defne Samyeli'ye sevenlerinden övgü dolu yorumlar geldi. 1 Temmuz'da 51 yaşına basan ünlü ismin kusursuz fiziği göz kamaştırdı.
Türkiye üçüncü güzeli olan ve İnter Star güzellik yarışmasının ardından Senegal'deki Avrupa Güzellik Yarışması’na da katılan Defne Samyeli’nin 51 yaşında olduğunu duyanlar inanmakta güçlük çekiyor.
878 bin takipçili Instagram hesabından: "Kürkçü dükkanına dönüş;)" notuyla spor yaptığı anlarını paylaşan Samyeli'ye sevenlerinden 15 binin üzerinde beğeni geldi.
İşte Defne Samyeli'nin spor anından kareleri...