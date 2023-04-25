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Kim der ki 53 yaşında! Jennifer Lopez düzgün fiziğiyle büyüledi!

Dünyanın en ünlü isimleri arasında yer alan Jennifer Lopez, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderileriyle magazin gündeminde adından sıkça söz ettiriyor. Güzel ismin düzgün fiziğine binlerce övgü dolu yorum geliyor.

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  • Kim der ki 53 yaşında! Jennifer Lopez düzgün fiziğiyle büyüledi!

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  • Kim der ki 53 yaşında! Jennifer Lopez düzgün fiziğiyle büyüledi!

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  • Kim der ki 53 yaşında! Jennifer Lopez düzgün fiziğiyle büyüledi!

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  • Kim der ki 53 yaşında! Jennifer Lopez düzgün fiziğiyle büyüledi!

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  • Kim der ki 53 yaşında! Jennifer Lopez düzgün fiziğiyle büyüledi!

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  • Kim der ki 53 yaşında! Jennifer Lopez düzgün fiziğiyle büyüledi!
  • Kim der ki 53 yaşında! Jennifer Lopez düzgün fiziğiyle büyüledi!
  • Kim der ki 53 yaşında! Jennifer Lopez düzgün fiziğiyle büyüledi!
  • Kim der ki 53 yaşında! Jennifer Lopez düzgün fiziğiyle büyüledi!
  • Kim der ki 53 yaşında! Jennifer Lopez düzgün fiziğiyle büyüledi!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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