Kuzey Kore'nin yeni lideri o mu olacak? 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Kim'in ikinci çocuğu olduğu tahmin edilen Ju Ae'nin henüz 10 yaşında olduğu tahmin ediliyor. Ancak Kim Jong-un'un ikinci kez füze denemesine kendisine eşlik için Ju Ae'yi tercih etmesi, onun yeni lider olduğu anlamına gelebilir.

LİDERLİK BABADAN KIZA GEÇEBİLİR Görsel: Associated Press Zira Kim'in 10 günden kısa bir sürede ikinci kez kızıyla görüntülenmesi uluslararası basında da, 'ülkede liderliğin babadan kızına geçebileceği' şeklinde yorumlandı. Devlet medyasında yayınlanan fotoğraflar, kızını uzun, siyah bir paltoyla babasının kolunu tutarken ve bir fotoğraf için beraber poz verirken gösterdi. Bununla beraber Kuzey Kore devlet ajansı KCNA de, onu Kim'in 'en sevilen' ve 'kıymetli' çocuğu olarak tanımladı. Bu, ülke medyasına göre 19 Kasım'daki "Kim'in sevgili çocuğu" tanımından daha onurlu bir unvan olarak görülüyor.