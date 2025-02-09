Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, Pasifik'te artan iş birliklerine ve Rusya ile ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

ABD-Güney Kore-Japonya üçlü iş birliğinin Kuzey Kore'nin güvenliği açısından sorun yarattığını belirten Kim Jong un, Rusya'nın kendini savunmasını desteklediklerini ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de son yayınladığı videoda Kuzey Kore - Rusya iş birliğinin devam edeceğini işaret etmişti.