Kim Jong Un'dan Kuzey Korelilere yılbaşı mektubu

DHA

Kuzey Kore Devlet Ajansı (KCNA) tarafından verilen bilgiye göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, yeni yıl sebebiyle Kuzey Korelilere mektup göndererek "Yeni yılda da halkımızın ideallerinin ve arzularının gerçekleşeceği yeni çağı daha erken yaşatmak için çok çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Geçmiş yılların aksine yeni yıl konuşması yerine tüm vatandaşlarına mektup gönderen Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un babasının ve büyükbabasının mezarını ziyaret ettiği açıklandı.

Geçtiğimiz aylarda da kıtalararası yeni bir balistik füze ve diğer askeri teçhizatın sergilendiği askeri geçit töreninde konuşan Kim, bir ara gözlüklerini çıkarak gözyaşlarını sildi ve "Halkımız bana güvendi, gökyüzü kadar yüksek, denizler kadar derin umutlarını bana bağladı. Ama ben bunlara yeteri kadar yanıt veremedim. Bunun için çok üzgünüm" demiş, yaşadıkları zorluklar nedeniyle halktan gözyaşları içinde özür dilemişti.