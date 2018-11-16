Kim Jong Un'dan yeni 'ultramodern silah'!

Kuzey Kore devlet medyası, Pyonyong yönetiminin 'yeni geliştirilmiş ultra modern' bir silahı Kim Jong-un'un denetiminde test ettiğini duyurdu.

Test sahasını ziyaret eden Kim Jong Un tarafından yapılan açıklamada, "Bugünkü sonuç, partinin savunma bilimi ve teknolojisine odaklanmasının ispatıdır. Bütün bölgede hızla büyüyen savunma yeteneklerimizin bir başka görüntüsüdür ve ordumuzun muharebe yeteneklerini güçlendirme konusunda çığır açan bir değişimdir" ifadelerini kullandı.

Devlet ajansı KCNA, Kim'in 'taktiksel bir silahın gücünü' gözlemlediğini belirtirken, testin başarılı geçtiğini ve yeni silahın Kuzey Kore'yi 'çelik duvar' gibi koruyabileceğini öne sürdü.

Medyaya servis edilen tek kare fotoğrafta silahın görüntüsü yer almadı.

Kuzey Kore'nin 'yeni taktiksel silahı' ile ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başkan Trump ve Başkan Kim tarafından verilen sözlerin tutulacağından eminiz" ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider KuzeyKore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.



Son dönemde taraflar arasında nükleer silahsızlanmaya ilişkin görüşmeler durma noktasına gelirken, son olarak Pyonyang yönetimi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile üst düzey bir Kuzey Koreli yetkili arasında geçen hafta yapılması planlanan görüşmeyi iptal etmişti.

Kuzey Kore ay başında da "ABD ülkeye yönelik yaptırımları kaldırmazsa nükleer cephaneliğini güçlendirmeyi hedefleyen devlet politikasını yeniden canlandırabileceği" uyarısında bulunmuştu.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence 33. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Korelideri Kim Jong-un arasındaki ikinci zirvenin 2019 başında yapılabileceğini açıklamıştı.

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