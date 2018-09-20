Yonhap ve BBC'nin haberlerine göre, Pyongyang'da Sunan Uluslararası Havalimanı'ndan eşlerinin de yanlarında olduğu kendi özel jetleriyle Samjiyon Havaalanı'na inen Moon ve Kim, volkanik Paekdu Dağı'nın zirvesi Çanggun-bong'da el ele tutuşarak samimi görüntüler verdi.

Dörtlü, dağın ünlü krateri Çonji etrafında da gezindi.

Moon ayrıca, Kim ile dünkü zirvenin ardından akşam Pyongyang'da Mayıs Günü Stadyumu'nda, 150 bin kişinin izlediği toplu dans ve jimnastik gösterilerinin yapıldığı etkinlikte Kuzey Kore halkına hitaben konuşma yapan ilk Güney Kore Devlet Başkanı oldu.

Güney Kore Devlet Başkanı, 7 dakika süren konuşmasında iki ülkenin savaştan önceki gibi "bir olması" gerektiğini vurguladı.

Moon Jae-in, Paekdu Dağı ziyaretinin ardından da ülkesine dönmek üzere Kuzey Kore'den ayrıldı.

Moon ile Kim'in dün Pyongyang'da bir araya geldiği zirvenin ikinci gününde liderler, nükleer silahların Kore Yarımadası'ndan kaldırılması konusunda mutabakata varmıştı.

Kim'in ABD'nin gerekli adımları atması halinde Dongçang-ri bölgesindeki test alanının ve füze fırlatma rampasının uluslararası bir heyetin gözetiminde kapatılmasını kabul ettiği, Pyongyang'daki görüşmelerin Kuzey-Güney ilişkilerinin geliştirilmesinde yeni bir safha açtığı ifade edilmişti.

Zirvenin ardından yayımlanan bildiride de ABD'nin gerekli adımları atması halinde Kuzey Kore'nin yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konusunda daha fazla adım atacağı vurgulanmış, Kuzey ile Güney'in uluslararası spor organizasyonlarına birlikte katılmaya devam edecekleri ve 2032 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapma konusunda birlikte çalışacakları kaydedilmişti.

Ayrıca Kuzey ve Güney Kore'nin Panmunjom sınır köyündeki ortak güvenlik bölgesinin mayınlardan temizlenmesi ve sınır muhafızlarının kaldırılması konusunda da mutabakata vardığı belirtilmişti.

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