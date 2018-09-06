Güney Kore ulusal güvenlik danışmanı Chung Eui-yong, Kim ve Moon Jae-in'in 18-20 Eylül günlerinde bir araya gelerek nükleer arınma için alınacak "pratik önlemleri" görüşeceklerini söyledi.

Kim, Güney Kore yetkililerine, Trump'a duyduğu güvenin değişmediğini" ve nükleer silahlardan arınmayı ve ABD ile uzun yıllardır süren düşmanca ilişkilere son varmak istediğini söyledi. Kim'in sözleri, ülkesinin nükleer programıyla ilgili olarak ilk kez somut bir zaman ifadesi içeriyor.

Chung, "Kim, (silahsızlanma konusundaki) iradesi hakkında uluslararası toplumun bazı kesimlerinde gösterilen kuşkudan rahatsızdır. Kuzey Kore nükleer arınma için gereken önlemleri önceden beri almaktadır ve Kim bu iyi niyeti karşılığında iyi niyet görmek istiyor." dedi.

Trump ve Kim Haziran ayında Singapur'da yaptıkları tarihi zirve görüşmesinde nükleer arınma yolunda çalışacaklarını, "yeni" bir ilişki kurmak için çaba göstereceklerini ve Kore Yarımadası'nda "kalıcı ve istikrarlı bir barış rejimi" inşa edeceklerini söylemişlerdi. Ancak daha sonra yapılan müzakereler anlaşmanın nasıl uygulanacağı konusunda tıkanmış ve Kuzey Kore'nin nükleer programını devam ettirdiği yolunda belirtiler ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Pyongyang ziyaretini aniden iptal etmiş ve müzakerelerde güven kalmadığını söylemişti.

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