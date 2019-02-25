Dünya gözünü ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un ikilini zirvesine çevirmeşken, zirvenin yapılacağı Vietnam'dan ilginç bir haber geldi.

Zirvenin gerçekleşmesine 24 saat kısa bir süre kala Vietnam polisinin, zirve için ülkeye gelen Kim Jong Un'un 'benzerini' sınır dışı ettiği belirtildi.

Howard X isimli Avustralyalı komedyen zirve öncesi Vietnam'a gelerek, Trump'ın 'benzeriyle' bir araya gelmiş, bu buluşma kalabalıkların ve medyanın ilgisini çekmişti.

Hanoi'deki havaalanından ülkeyi terkederken gazetecilere bir açıklama yapan Howard X, "Kuzey Korelilerin mizah anlayışı yok. Hiciv tüm diktatörlüklere karşı güçlü bir silahtır" ifadelerini kullandı.

Howard X, iki liderin ilk zirvesinden önce de zirvenin yapıldığı Singapur'a giderek burada bir gösteri yapmıştı. Avustralyalı komedyen, Singapur'da da gözaltına alınmıştı.

Öte yandan Howard X ile birlikte gösteri yapan Trump taklitçisi Russell White'ın Vietnam'da kalmasına izin verildiği ancak halka açık herhangi bir gösteri yapamayacağı ifade edildi.